Streit um Bauverfahren: 54-Jähriger vor Gericht

Auf einer Richterbank liegt ein hölzener Richterhammer. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Streit auf einer Straße in Hamburg-Wilhelmsburg muss sich seit Freitag ein 54-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll am 3. Oktober mehrfach mit einer Eisenstange auf einen Handwerker eingeschlagen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben, wie die Staatsanwältin mitteilte. Der 47-Jährige starb nach Angaben der Polizei wenig später im Krankenhaus. Der damals 23-Jährige Sohn des Opfers war seinem Vater vergeblich zu Hilfe gekommen und erlitt ebenfalls Stichverletzungen. Auch der Angeklagte war am Kopf verletzt worden und hatte zudem einen gebrochenen Fuß.

Die Anklage gegen den 54-jährigen Mann türkischer Herkunft aus Glinde (Kreis Stormarn) lautet auf Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Am ersten Prozesstag wollte er keine Angaben machen, stattdessen gaben seine beiden Verteidiger ein Statement ab. Sie betonten, dass ihr Mandant in Notwehr gehandelt habe und dass man nun im Prozess die Wahrheit herausfinden müsse. Bei dem Streit ging es um eine angeblich nicht erbrachte Handwerkerleistung in Höhe von 1800 Euro.

Pressemitteilung der Polizei vom 3.10.19