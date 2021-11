Streit über Offshore-Terminal geht vor Gericht weiter

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bremen (dpa/lni) – Der Streit über den Bau des geplanten Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) geht in die nächste Runde: Heute (10.30 Uhr) beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht Bremen in einem Berufungsverfahren mit der Zukunft des Spezialhafens an der Außenweser. Im Februar 2019 hatte das Verwaltungsgericht Bremen große Teile der Baugenehmigung gekippt, weil diese gegen europäische Vorgaben zum Umwelt- und Vogelschutz verstieß.

Für eine Umsetzung des Projekts schrieb das Gericht eine verbesserte Planung vor: Der erwartete Bedarf sei nicht genug untermauert worden, um die hohen Hürden des europäischen Umweltrechts zu überwinden. Die Fehler könnten jedoch behoben werden. Gegen das Urteil hatten sowohl der Umweltverband BUND, der den Bau verhindern will, als auch das Land Bremen Rechtsmittel eingelegt. Vom OTB soll Material für den Bau von Windkraftanlagen auf See verschifft werden. Bereits kurz nach Beginn der ersten Arbeiten war 2015 ein vorläufiger Baustopp verhängt worden.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-823103/2

Infos zum Termin