Streit über falsch entsorgten Müll endet mit Messerstichen

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Streit über nicht ordnungsgemäß entsorgten Müll soll ein 33-Jähriger seinen 43 Jahre alten Nachbarn in Bremen mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sich die beiden Männer am Freitag zu einer Aussprache vor dem Mehrfamilienhaus getroffen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler schlug der 43-Jährige zunächst auf seinen jüngeren Widersacher ein. Dieser soll daraufhin ein Messer gezückt und den 43-Jährigen am Oberkörper verletzt haben. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Polizei nahm den verdächtigen 33-Jährigen fest. Er wurde wegen einer Kopfverletzung ärztlich behandelt.

