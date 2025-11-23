Streit in Restaurant im Landkreis Hildesheim eskaliert

Ein Krankenwagen brachte den 31-Jährigen zunächst in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Alfeld (dpa/lni) –

Zwei Männer sind in einem Restaurant in Alfeld (Landkreis Hildesheim) aufeinander losgegangen. Dabei griff ein Mitarbeiter des Restaurants einen Bewohner des Hauses mit einem axtähnlichen Gegenstand an, wie die Polizei mitteilte.

Der 31-jährige Verletzte habe das Krankenhaus inzwischen verlassen können. Zuvor sei der Streit am Samstagabend aus unbekannten Gründen eskaliert, teilte die Polizei mit. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.