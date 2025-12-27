Streit in Hamburg eskaliert – Mann zieht Messer

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Messer soll ein Mann einen anderen Mann im Hamburger Stadtteil Steilshoop verletzt haben. Zuvor sei am Samstagabend ein Streit eskaliert, wie ein Polizeisprecher sagte. Der angegriffene Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Über den Vorfall hatte zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet.

Der Verdächtige habe sich bereits bei der Polizei gemeldet und angekündigt, sich stellen zu wollen, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Eine Tötungsabsicht habe nicht bestanden, so der Sprecher.

Weil der Vorfall beim Notruf zunächst deutlich dramatischer klang, seien zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Einsatzort nahe einer Moschee ausgerückt. Worum es in dem Streit ging und warum dieser eskalierte, blieb zunächst unklar.