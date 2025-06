Streit in Firma – Mann und Frau leicht verletzt

Bei einem Streit in einer Firma in Hamburg-Heimfeld erlitt eine Angestellte eine Stichverletzung. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit in einer Firma in Hamburg-Heimfeld sind ein Mann und eine Frau leicht verletzt worden. Die Frau habe eine Stichverletzung erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe die Klinik bereits wieder verlassen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung und weitere Details waren noch unklar. Beamte des Landeskriminalamtes ermitteln. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Vorfall berichtet.