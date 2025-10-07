Streit im Einkaufscenter eskaliert – Polizeieinsatz

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 40-Jährigen und einer 20-Jährigen im Phoenix-Center in Hamburg-Harburg haben acht Streifenwagen der Polizei anrücken müssen. Die beiden Frauen sollen sich am Montagnachmittag im Vorbeigehen angerempelt und dann handgreiflich geworden sein, wie die Polizei mitteilte.

Als die Polizei schon dort war und die Personalien aufnehmen wollte, sei es zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen. Der 23 Jahre alte Begleiter der jüngeren Frau griff den 36 Jahre alten Begleiter der älteren Frau an und schlug ihn. Die Polizei nahm den 23-Jährigen in Gewahrsam, weil er sich nicht beruhigen ließ. Er wurde später wieder entlassen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.