Streit im Dönerladen – Messerangriff auf Gast in Hamburg

Ein Gast eines Dönerladens ist laut Hamburger Polizei von einem Angestellten des Imbisses mit einem Messer verletzt worden. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit in einem Dönerladen im Hamburger Stadtteil Neuallermöhe ist ein 26 Jahre alter Gast durch ein Messer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Angestellter des Imbissladens habe ihm eine Schnittwunde am Rücken zugefügt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Verletzte kam demnach in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Dem Vorfall am Donnerstagabend sei ein verbaler Streit vorausgegangen. Den Angaben nach war der Gast der Aufforderung nicht nachgekommen, den Laden zu verlassen. In der Folge hätten sich sowohl der Gast als auch der Angestellte gegenseitig mit Messern bedroht. Der 25-Jährige sei noch im Imbiss vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen worden.