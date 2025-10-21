Streit eskaliert: Mann mit Messer verletzt

21. Oktober 2025 17:26
Ein 17-Jähriger zückt beim Streit ein Messer und sticht seinem Kontrahenten in den Bauch (Archivfoto) Armin Weigel/dpa
Kellinghusen (dpa/lno) –

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Kellinghusen (Kreis Steinburg) ist ein 32-Jähriger auf der Straße durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger habe ihm an einer Kreuzung mit dem Messer in den Bauch gestochen, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, befinde sich allerdings nicht in Lebensgefahr.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kannten sich der Verletzte und der 17-Jährige. Dem Tatverdächtigen wurde nach der Festnahme Blut abgenommen, da der Verdacht bestand, dass er Drogen konsumiert haben könnte. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

