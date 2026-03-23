Streit eskaliert – Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Zwei Lastwagenfahrer streiten sich auf einem Ratsplatz, einer der Männer wird lebensgefährlich verletzt, der andere kommt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein 37-Jähriger soll einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer auf einem Rastplatz an der Autobahn 7 bei Hildesheim lebensgefährlich verletzt haben – nun muss er in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige habe ausgesagt, in Notwehr gehandelt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim mit. Ein Haftrichter habe den Haftbefehl am Sonntag verkündet, daraufhin sei der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gekommen. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach Angaben einer Zeugin war es am Samstag zum Streit zwischen den beiden Lastwagenfahrern mit Wohnsitz im europäischen Ausland gekommen, zuvor sollen sie früheren Angaben zufolge gemeinsam Alkohol getrunken haben. Bei der Auseinandersetzung soll einer der Männer ein Messer in der Hand gehalten haben, der andere hatte demnach zu dem Zeitpunkt schon Schnittverletzungen am Kopf.

Die Zeugin alarmierte die Polizei, der Verletzte wurde versorgt und kam ins Krankenhaus. Dort wurden seine Verletzungen als potenziell lebensbedrohlich eingeschätzt.

Auch der zweite 37-Jährige kam ins Krankenhaus – mit mehreren Prellungen. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,1 Promille. Die Beamten stellten das Messer mit einer Klingenlänge von etwa 14 Zentimetern sicher. Die Ermittlungen dauern an.