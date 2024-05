Streit einer Gruppe in Geesthacht eskaliert – zwei Verletzte

Geesthacht (dpa/lno) –

An einem Busbahnhof in Geesthacht bei Hamburg ist eine Auseinandersetzung zwischen rund 20 Menschen so eskaliert, dass zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie seien am Freitag kurz vor Mitternacht aus der Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen und verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die beiden seien an den Extremitäten sowie am Oberkörper verletzt worden. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Ob es sich bei den Verletzten um Männer oder Frauen handelte und ob es bereits Festnahmen gab oder Verdächtige gibt, konnte der Sprecher deshalb zunächst nicht sagen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» auf ihrem Onlineportal berichtet.