Streit am Jungfernstieg – zwei Verletzte, drei Festnahmen

Hamburg (dpa) –

Bei einer Auseinandersetzung am Jungfernstieg sind zwei Männer verletzt worden. Sie wurden mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Zur Schwere der Verletzungen könne noch nichts gesagt werden, hieß es weiter. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar.

Die Tat passierte kurz nach 17.00 Uhr am Jungfernstieg – am Alsterhaus. In der Hamburger Innenstadt demonstrierten zur Tatzeit mehrere Tausend Menschen, um gegen die Regierung in Teheran zu protestieren. Die Demonstranten bekundeten ihre Unterstützung für die Proteste im Iran und für den im amerikanischen Exil lebenden Sohn des 1979 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi. Ob die Tat im Zusammenhang mit der Demonstration geschah, sei auch noch unklar, sagte der Sprecher.