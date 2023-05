Streit am Hauptbahnhof eskaliert: 52-Jähriger würgt Opfer

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 52-jähriger Mann hat in der Nacht zum Dienstag am Hamburger Hauptbahnhof einen 41-Jährigen angegriffen. Zuvor waren die beiden Männer auf einem Bahnsteig in Streit geraten, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag mit. Der 52-Jährige soll seinem Opfer mit Fäusten auf den Kopf geschlagen, ihn getreten und gewürgt haben. Zeugen trennten die beiden Männer und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizisten fest. «Der 41-Jährige schien augenscheinlich unverletzt und wollte nicht ärztlich untersucht werden», sagte ein Sprecher. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.