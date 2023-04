Warnstreiks: Kein Flug und kein Zug, U-Bahnen fahren

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Warnstreik bei mehr als 50 deutschen Eisenbahngesellschaften soll am Freitag den Bahnverkehr bundesweit zum Erliegen bringen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Mitglieder von 3.00 bis 11.00 Uhr zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Ein EVG-Sprecher bestätigte den Beginn des Warnstreiks in den frühen Morgenstunden. Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr vollständig einstellen. Ab 13.00 Uhr soll er schrittweise wieder anlaufen. Es sei jedoch bis in die frühen Abendstunden mit bundesweiten Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen, hieß es.

In Hamburg geht unterdessen der Warnstreik der Sicherheitskontrolleure am Flughafen in den zweiten Tag. Die Airlines haben erneut sämtliche Abflüge ab Hamburg gestrichen. Betroffen sind nach Angaben des Airports rund 39.000 Flugpassagiere. Auch zahlreiche Ankünfte finden nicht statt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zur ganztägigen Niederlegung ihrer Arbeit aufgefordert.

Der Warnstreik der Eisenbahner soll auch den Regional- und Nahverkehr in der Hansestadt zum Erliegen bringen. Die Hamburger S-Bahn warnte vor «massiven Beeinträchtigungen» bis in den Nachmittag. Auch bei den Regionalzügen müsse mit starken Einschränkungen und Ausfällen gerechnet werden, teilte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit.

Nicht gestreikt wird bei der Hamburger Hochbahn. Die U-Bahnen und Busse der Hamburger Hochbahn sollen wie gewohnt fahren. Um die Verbindung über die Elbe zu verbessern, werde die Metrobus-Linie 13 über den S-Bahnhof Veddel hinaus zur U- und S-Bahnhaltestelle Elbbrücken verlängert, hieß es. Damit gebe es während des Streiks eine direkte Busverbindung zwischen dem Bahnhof Harburg und der U4 zum Hauptbahnhof.

Auch die Hafenfähren sollen planmäßig unterwegs sein. Die Eisenbahngesellschaft AKN (Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) erwartet nur geringe Auswirkungen. «Wir planen, den Regelfahrplan einzuhalten», hieß es in einer Mitteilung. Allerdings würden die Züge der Linie A1 voraussichtlich schon in Hamburg-Eidelstedt Zentrum und Neumünster Süd enden.