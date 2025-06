Streik trifft Bahnverkehr in Niederlanden am Freitag

Utrecht (dpa) –

In den Niederlanden fahren am Freitag wegen eines Streiks viele Züge nicht. Wie die Niederländischen Eisenbahnen (NS) ankündigten, ist der internationale Fernverkehr von dem Streik allerdings ausgenommen. Insofern dürfte es keine Beeinträchtigung im ICE- und IC-Verkehr von Deutschland nach Amsterdam geben. Auch der Regionalverkehr von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in die niederländischen Grenzstädte Heerlen, Venlo, Arnhem und Hengelo ist wohl nicht betroffen.

Wegen eines Tarifkonflikts werden die Züge der staatlichen Bahngesellschaft NS im Zentrum des Landes von Freitagfrüh bis Samstagfrüh bestreikt. Da ein Großteil der Züge diese Region durchquert, kommt damit der Verkehr praktisch landesweit zum Erliegen. Wer am Freitag aus Deutschland in die Niederlande reist, muss also damit rechnen, dass er mit dem ICE zwar bis nach Utrecht oder Amsterdam kommt, für eine Weiterreise an einen anderen Ort aber möglicherweise kein Anschlusszug fährt.