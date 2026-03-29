Streifenwagen überschlägt sich – Zwei Polizisten verletzt

Bienenbüttel (dpa/lni) –

Bei einer Verfolgungsfahrt hat sich ein Streifenwagen in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) überschlagen. Zwei Beamte kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Autofahrer hatte den Angaben zufolge für fast 100 Euro in Uelzen getankt und war ohne zu bezahlen weggefahren. Der Wagen war demnach mit falschem Kennzeichen und hohen Tempo unterwegs. Eine Streife nahm die Verfolgung auf. Beim Verlassen einer Bundesstraße verlor der Polizist am Steuer die Kontrolle, das Fahrzeug kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Beamten im Alter von 36 und 49 Jahren wurden leicht verletzt, der Tankbetrüger konnte flüchten.