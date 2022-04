Streifenwagen mit Löschfahrzeug: Zusammenstoß und Verletzte

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Polizei und Feuerwehr bei Hoogstede im Landkreis Grafschaft Bentheim auf dem Weg zu einem Brand sind zwei Polizisten verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Osnabrück bestätigte, wurde der Fahrer des Einsatzwagens am Dienstagabend schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Beifahrer wurde nur leicht verletzt. Ob sich Einsatzkräfte der Feuerwehr in dem Löschfahrzeug Blessuren zuzogen, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch die Unfallursache war noch unklar.