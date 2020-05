Streifenwagen kollidiert mit Auto: Zwei Verletzte

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Polizeiauto ist mit einem Auto kollidiert und in beiden Wägen sind die Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizistin sei mit ihrem Diensthund im Streifenwagen auf der Süderstraße gefahren, als ein Auto beim Abbiegen in das Polizeiauto gefahren sei, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Hund sei unverletzt geblieben. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach zwei Stunden sei die Unfallstelle wieder frei gewesen. Zuvor hatten mehrere regionale Medien über den Unfall berichtet.