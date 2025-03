Streifenwagen auf Einsatzfahrt überschlägt sich bei Unfall

Pinneberg (dpa/lno) –

Ein Streifenwagen im Einsatz ist in Pinneberg in einen Unfall verwickelt gewesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stießen das Polizeiauto und ein anderer Wagen am Samstag aus bislang unbekannter Ursache zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Streifenwagen überschlug sich dabei zweimal und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die 23 und 25 Jahre alten Polizisten wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenso wie der in den Unfall verwickelte Autofahrer in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei in Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ampelschaltung geben können.