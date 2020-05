Streichs Botschaft an Kohfeldt-Kritiker: «Unmöglich»

Freiburgs Trainer Christian Streich. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild-Pool/dpa/Archivbild

Freiburg (dpa) – Freiburgs Trainer Christian Streich hat eine deutliche Botschaft an die Kritiker von Werder Bremens Coach Florian Kohfeldt gerichtet. Mit ernstem Blick wandte sich der 54-Jährige am Samstag nach der 0:1-Niederlage gegen Werder an frühere Bremer Profis wie Rune Bratseth oder Dieter Burdenski, die Kohfeldt im Vorfeld des Spiels öffentlich in Frage gestellt hatten.

«Wenn ich gesehen, gehört und gelesen habe, was einige Leute, ehemalige Spieler von Bremen und sogenannte Experten abgelassen haben, da muss ich sagen, das ist unmöglich», sagte Streich. «Da muss ich sagen, ob diese Leute nicht mal nachdenken, bevor sie irgendwelche Sachen in die Mikrofone schwätzen.»

Streich hatte seinem Trainerkollegen schon vor dem Anpfiff den Rücken gestärkt. Mit dem ersten Bundesliga-Sieg seit Januar stellte Werder zumindest vorerst den Anschluss an den Relegationsplatz her.

