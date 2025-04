Streetfood-Restaurant «Jing-Jing» gewinnt «Genuss-Michel»

Hamburg (dpa/lno) –

Das Szene-Restaurant «Jing-Jing» in Hamburg-Eimsbüttel ist mit dem Hamburger Gastro-Preis «Genuss-Michel» ausgezeichnet worden. Das «Jing-Jing» habe mit Authentizität, feuriger thailändischer Streetfood-Küche und einem besonderen Ambiente in einer Lagerhalle eines versteckten Gewerbehofes überzeugt, teilten die Veranstalter in Hamburg mit. In der Königsdiziplin waren zudem die Restaurants «Der Player» und das «Nikkei Nine» nominiert.

Als «Newcomer des Jahres» wurde am Abend das «Juan sin Miedo» auszeichnet – ein neues mexikanisches Restaurant, das in der

geschichtsträchtigen Filmhauskneipe in Ottensen zu Hause ist. «Bar des Jahres» wurde «The Rabbithole» in St. Pauli, das die Jury mit seinem

außergewöhnlichen Ambiente und kreativen Cocktail-Kreationen überzeugt hatte.

Der Gastro-Preis Genuss-Michel wird von dem Magazin «Szene Hamburg» vergeben. Dafür haben die Tester mehr als 750 Restaurants der Stadt besucht und eine Vorauswahl getroffen. Daraus hat den Angaben zufolge eine unabhängige Jury die Gewinner ausgewählt. In diesem Jahr haben sich rund 1.000 Gäste aus Gastronomie, Wirtschaft, Kultur und Politik in der Hamburger Fischauktionshalle getroffen, um die Gewinner zu feiern.

Die Ergebnisse der Tester stehen auch im 480-seitigen Genuss-Guide, der Ende April erscheinen soll.