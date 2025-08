Streetart: Wilhelmshaven wird wieder zur Open-Air-Galerie

Das Streetart-Festival in Wilhelmshaven hat inzwischen Tradition – in diesem Sommer gibt es die 13. Auflage. (Archivbild) Lars Klemmer/dpa

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Streetart-Künstler aus der ganzen Welt verwandeln die Innenstadt von Wilhelmshaven an diesem Wochenende wieder in eine große Freiluft-Ausstellung. In der Fußgängerzone malen rund 30 Künstlerinnen und Künstler ihre vergänglichen Werke bei der inzwischen 13. Auflage des Internationalen Streetart-Festivals unter freiem Himmel, wie die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH mitteilte. Ein XXL-Bild in dreidimensionalem Stil will etwa die Künstlerin Melina Berg auf den Valoisplatz schaffen.

Gemalt wird in den Kategorien «Freie Kunst», «Kopie» und «3D». Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Aber auch die Akteure selbst dürfen abstimmen: Der Künstlerpreis geht an denjenigen, der die meisten seiner Kollegen beeindruckt hat. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus verschiedenen Ländern, unter anderem aus Italien, Frankreich, Mexiko, Japan, USA, Deutschland und aus den Niederlanden.

Allein das Wetter könnte Künstlern und Veranstalter Sorgen bereiten. Auch für das Wochenende erwarten Meteorologen durchwachsenes Wetter, bei dem sich Regenschauer und trockene Phasen abwechseln sollen.