Strecke der Bäderbahn wird stillgelegt

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Die Bäderbahn im Kreis Ostholstein wird spätestens im Jahr 2030 stillgelegt. Das gab das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein am Freitag offiziell bekannt. Bei einer Abwägung sei man gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnbundesamt zu dem Ergebnis gekommen, dass das Risiko für die Feste Fehmarnbeltquerung zu groß wäre, wenn man an der parallelen Planung für den Weiterbetrieb der Bäderbahn festhielte, sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Tobias von der Heide (CDU). Derzeit baut die Bahn eine teilweise neue Schienenstrecke zum geplanten Straßen- und Eisenbahntunnel, der voraussichtlich von 2029 an Deutschland und Dänemark verbinden soll.

Durch die geplante Stilllegung der Strecke entlang der Ostseeküste verlieren die Gemeinden Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf ihre direkte Bahnanbindung. Ihre neuen Bahnhöfe werden zum Teil mehrere Kilometer von den Orten entfernt liegen. Die stark vom Tourismus geprägten Gemeinden befürchten dadurch einen Rückgang der Gästezahlen.

Ein Fünkchen Hoffnung bleibt den Gemeinden aber noch. Es gebe noch einen Bieter für die Bäderbahn, sagte von der Heide. Doch ob der zum Zuge komme, entscheide die Deutsche Bahn, sagte er.