Straßenglätte löst mehrere Verkehrsunfälle im Norden aus

Flensburg/Wacken (dpa/lno) –

Glatte Straßen haben in der Nacht zum Samstag und am Morgen zu mehreren Unfällen auf Straßen in Schleswig-Holstein geführt. In Wacken (Kreis Steinburg) wurden eine Person bei einem Autounfall durch Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit schwer und eine andere Person leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kamen ins Krankenhaus.

Auf der Bundesstraße 199 zwischen Handewitt und Unaften geriet ein weiteres Auto wegen Glätte ins Schleudern. Der Wagen kippte daraufhin auf die Fahrerseite. Der Fahrer und seine Beifahrerin kamen laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus. Zuvor hatte der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» über beide Unfälle berichtet. Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag auch in der Stadt Flensburg und dem Kreisgebiet zu 23 glättebedingten Unfällen. Dabei handle es sich fast ausschließlich um Blechschäden.