Straßenblockade: Aktivisten kleben sich fest

Polizisten einer Technischen Einheit lösen die festgeklebte Hand eines Aktivisten von der Straße. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben mit Straßenblockaden in Hamburg gegen die Klimapolitik protestiert. An 16 Standorten im Hamburger Stadtgebiet setzten sich einzelne Aktivisten auf die Straße und blockierten den Verkehr, wie die Polizei Hamburg bestätigte. Einige hätten sich mit Sekundenkleber am Asphalt festgeklebt.

Die Protestaktion unter dem Namen «Rebellion of One» (Rebellion der Einzelnen) fand nach Angaben der Bewegung in mehreren deutschen Städten sowie international statt. Unter anderem wären Protestaktionen in Frankreich, Belgien, Niederlande und England geplant gewesen. Ziel sei es, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Dabei würden die Aktivisten persönliche Ängste auf Schilder schreiben, die sie bei den Blockaden mit sich führten.

