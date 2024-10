Strandkorbversteigerung in St.- Peter-Ording

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

In St. Peter-Ording können Nordseeliebhaber heute (14.00 Uhr) ein besonderes Souvenir ersteigern. Rund 30 ausgemusterte Strandkörbe kommen bei der traditionellen Versteigerung am Strandübergang Ording unter den Hammer. Bereits zwei Stunden früher können Interessenten die Strandkörbe begutachten und ihre Favoriten auswählen. Die Tourismus-Zentrale weist darauf hin, dass die erworbenen Objekte noch am selben Tag abtransportiert werden müssen.

In anderen Küstenorten gibt es in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls Strandkorbversteigerungen – etwa am Samstag in List auf Sylt. Und auch an der niedersächsischen Nordseeküste werden demnächst Strandkörbe versteigert.