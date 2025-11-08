Stralsunderinnen gelingt Überraschung gegen Hamburg

Stralsund (dpa/mv) –

Den Wildcats Stralsund ist im Achtelfinale um den DVV-Pokal eine Überraschung gelungen. Der Zweitligist setzte sich gegen Bundesliga-Aufsteiger ETV Hamburg souverän mit 3:0 (25:16, 25:18, 25:21) durch und steht damit zum ersten Mal in der Runde der besten acht Teams. Diese wird am 22./23. November ausgespielt.

Während Stralsund am vergangenen Wochenende noch eine klare 0:3-Punktspielniederlage gegen den TV Waldgirmes hatte hinnehmen müssen, reisten die Hamburgerinnen mit ihrem ersten Bundesliga-Sieg im Gepäck an. Doch das dominierende Team im ersten Durchgang waren die Wildcats, die sich mit einem 5:0-Lauf zum 14:9 einen vorentscheidenden Vorsprung erspielten.

Zwar kamen die Gäste anschließend besser aus den Startlöchern, doch im weiteren Verlauf des zweiten Abschnitts war Stralsund in allen Belangen wieder das spielbestimmende Team. Das blieb auch im schließlich entscheidenden dritten Satz so. Hamburg hielt bis zum 9:9 dagegen, danach aber setzten sich die Mecklenburgerinnen erneut deutlich ab und beendeten die Partie mit ihrem ersten Matchball.