Sonne satt, Badespaß und viel Verkehr im Norden

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Die Luft warm, das Wasser lau, die Straßen voll. Mit dem Start der Sommerferien in mehreren Bundesländern und dem guten Wetter zog es viele Menschen an die Strände Schleswig-Holsteins. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte Lufttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad vorhergesagt.

In Sankt Peter-Ording tummelten sich die Menschen nah am Wasser, wie ein Sprecher der Tourismus-Zentrale berichtete. «Die Strände hier sind gut besucht, aber nicht überlaufen.» Auch ein Blick durch die Strand-Webcam von Büsum zeigte Besucher der Familienlagune beim Entspannen, Schwimmen und Spazieren. Handtuch an Handtuch lagen sie dort aber, ebenso wie in Sankt Peter-Ording, nicht.

Geduld brauchten Autofahrer auf mehreren Strecken im Norden. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg vom Samstagmittag gab es sowohl in Nord- als auch in Südrichtung Staus und stockenden Verkehr. «Wir haben definitiv Reiseverkehr», sagt ein Sprecher der Verkehrsleitstelle.

In Richtung Norden gab es auf der A1 zwischen Maschen und dem Autobahndreieck Nordelbe acht Kilometer Stau. In derselben Länge standen auf der A7 zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und dem Elbtunnel die Autos. Für die Autofahrer in Richtung Süden sah es nicht besser aus. Die Verkehrsleitstelle berichtete von fünf Kilometern Stau ab Stellingen bis zum Elbtunnel. Auch auf der A1 gibt es Stau zwischen Billstedt und Norderelbe.

Wer das sommerliche Wetter kurzentschlossen für einen Urlaub im Norden nutzen möchte, findet nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) noch Unterkünfte. Die Sommerferien sind Hauptreisezeit, und die besonders beliebten Regionen sind gut, teils sehr gut gebucht, wie TA.SH-Sprecherin Manuela Schütze am Samstag mitteilte. «Im Reiseland Schleswig-Holstein gibt es auf jeden Fall freie Betten. Auch wenn einige Küstenorte in den zentralen Ferienwochen nahezu ausgebucht sind, gibt es für Kurzentschlossene in fast allen Regionen noch Kapazitäten.»

Schütze rät, flexibel zu sein und die Experten in den Tourismusbüros vor Ort anzufragen. «Sie haben den besten Überblick über die aktuelle Situation und wissen genau, wo und wann welche Unterkünfte frei sind. Sie helfen gern bei der Buchung.» Reisewillige könnten zum Beispiel gut noch zwischen den Küsten und auch in den Städten von Friedrichstadt bis Flensburg fündig werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Hitze am Sonntag in weiten Teilen des Nordens. Betroffen von starker Wärmebelastung sollen Hamburg und der südliche Teil Schleswig-Holsteins sein. An der Nordsee sind der Kreis Dithmarschen und an der Ostsee Teile der Lübecker Bucht betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt die Hitzewarnung für die westliche Landeshälfte mit Ausnahme der Ostseeküste. Die amtliche Warnung gilt für den Zeitraum von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Der DWD erwartet am Sonntag Höchsttemperaturen von 28 Grad auf Sylt und 34 Grad in Hamburg. Für Mecklenburg-Vorpommern werden Werte zwischen 27 Grad und 31 Grad erwartet, an der See zwischen 22 Grad und 28 Grad. Für Montag sind die Aussichten insgesamt etwas kühler.