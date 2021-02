Storch kehrt früh aus Winterquartier zurück

Ein Storch landet bei Bodennebel auf einer Marschwiese in der Nähe von Stade. Foto: Christian Hager/dpa

Stade (dpa/lni) – Ungeachtet von Eis und Schnee ist schon ein Weißstorch im Landkreis Stade beobachtet worden. Der Rückkehrer aus dem Süden habe wieder seinen Nistplatz in Harsefeld bezogen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Das Nest auf einem neun Meter langen Mast sei gerade rechtzeitig Mitte Januar saniert worden. Der beringte Weißstorch niste schon seit 2017 in Harsefeld, sagte Storchenberater Gert Dahms. Wahrscheinlich habe der Zugvogel in Südwesteuropa überwintert und deshalb nur einen kurzen Weg ins Brutgebiet gehabt. «Die aktuelle Wetterlage mit Schnee und Eis ist in puncto Nahrungsangebot für den Storch zwar schwierig, doch er findet an den eisfreien fließenden Gewässern noch genügend Nahrung», sagte Dahms.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-282307/2

Landkreis Stade zu Weißstörchen