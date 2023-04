Storag Etzel: Kavernenfeld-Wasserstoffspeicher entwickeln

Wittmund (dpa/lni) –

Um den für die Energiewende benötigten Wasserstoff im großen Maßstab speichern zu können, will der Kavernenbetreiber Storag Etzel perspektivisch ein neues Kavernenfeld im Nordwesten Niedersachsens entwickeln. Dazu soll in den kommenden Jahren nach einer behördlichen Bewilligung ein Salzstock in den Landkreisen Wittmund und Friesland erkundet werden, wie Unternehmensvertreter von Storag Etzel und die Landräte der beiden Landkreise am Mittwochabend im ostfriesischen Wittmund mitteilten. Kavernenspeicher sind große Hohlräume in unterirdischen Salzformationen wie zum Beispiel Salzstöcken.

Die zusätzlichen Kavernen sind laut Storag nötig, um nötigen Speicherplatz für grünen Wasserstoff als Energieträger der Energiewende zu schaffen. Für das Vorhaben hat das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr einen Bewilligungsantrag beim zuständigen niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie gestellt. Dieser Antrag ist nach dem Bergrecht die Voraussetzung dafür, um überhaupt Standorte für Kavernen mit Bohrungen erkunden zu können.

«Wir sind in einer ganz frühen Phase», sagte Boris Richter, kaufmännischer Geschäftsführer von Storag Etzel. «Wir wollen uns die Rechte sichern und perspektivisch daraufhin arbeiten, dass wir ein weiteres Kavernenfeld entwickeln.» Wie viele Kavernen in dem Feld bei Jever-Berdum entwickelt werden können, sei noch nicht abzusehen.

Am Mittwochabend wurden Politiker der Fachausschüsse der Landkreise über das Vorhaben informiert. Am 26. April will Storag Etzel seine Pläne in einer Bürgerveranstaltung in Horumersiel vorstellen.

Bevor das neue Kavernenfeld überhaupt entwickelt werden kann, soll das bestehende Kavernenfeld von Storag bei Etzel im Landkreis Wittmund vollständig ausgebaut werden. Aktuell werden dort in insgesamt 75 Kavernen Gas und Rohöl gelagert, darunter ein Großteil der deutschen Rohölreserve. Platz ist dort für insgesamt 99 Kavernen. Storag Etzel ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter von Kavernenspeichern in Deutschland.