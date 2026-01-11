Störungen bei Metronom und Enno – Züge weiter verspätet

Hannover/Bremen/Hamburg (dpa) –

Die Bahnunternehmen Metronom und Enno rechnen weiter mit Störungen in ihrem Fahrplan. Zwar fahren die Züge auf den meisten Strecken wieder, es komme aber immer wieder zu Verspätungen und auch Ausfällen, teilte das Unternehmen Metronom mit.

So fällt die Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof Hannover und Nordstemmen aus, da ein Zug aufgrund einer eingefrorenen Weiche das Abstellgleis nicht verlassen kann. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf den Verbindungen Banteln – Göttingen, Hamburg – Uelzen – Hannover und Bremen – Hamburg kann es demnach zu starken Verspätungen kommen.

Schneewehen und Eis machen auch den Enno-Zügen zu schaffen. Auf der Strecke Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim sei laut dem Unternehmen eine Diesellok mit einer Schneefräse unterwegs, um die Schienen freizuräumen. Es werde voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern, bis die Züge dort wieder fahren können.