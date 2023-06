Störung an Brücke in Oldenburg: Verzögerungen im Bahnverkehr

Oldenburg (dpa/lni) –

Wegen einer Störung an einer Klappbrücke in Oldenburg ist es im Bahnverkehr im Nordwesten Niedersachsens am Freitagnachmittag zu Verzögerungen und Teilausfällen gekommen. Die Huntebrücke in Oldenburg lasse sich nicht mehr schließen, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Techniker seien im Einsatz, um das Problem zu beheben. Warum es zu der Störung kam, war nicht bekannt.

Nach Angaben der Bahn mussten Regionalzüge an den Haltestellen vor der Brücke halten und wenden – etwa in Hude, Sandkrug und im Oldenburger Hauptbahnhof. Der Fernverkehr von Bremen Richtung Nordseeküste wurde umgeleitet.