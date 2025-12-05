Störung: 20.000 Kunden ohne Internet

Braunschweig (dpa) –

Wegen einer Störung im Netz der Deutschen Glasfaser haben derzeit rund 20.000 Menschen in Teilen von Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Probleme mit dem Internet. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, sei bei Tiefbauarbeiten in der Nähe von Braunschweig in Niedersachsen ein erheblicher Schaden an einer überregionalen Glasfaserhauptleitung entstanden.

Betroffen von der Störung sind die Regionen um Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Leipzig, Nord- und Mittelsachsen, Potsdam sowie Börde und Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Die Reparaturarbeiten liefen, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

Wegen der Nähe zu einer Gasleitung und den Witterungsbedingungen seien die Arbeiten aber erschwert. Das Unternehmen rechnet damit, dass die ersten Kunden im Laufe des Tages wieder die Dienste nutzen könnten. Der Schaden trat den Angaben zufolge bereits am Dienstag auf.