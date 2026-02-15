«Störche» im Sturzflug: Kiel verliert auch gegen Schalke

Kiel (dpa) –

Die Krise von Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Der Erstliga-Absteiger verlor am Sonntag auch gegen den neuen Tabellenführer FC Schalke 04 mit 1:2 (0:2). Nach der dritten Niederlage in Serie haben die «Störche» nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Beide Gegentore in der ersten Halbzeit fielen nach Schalker Eckbällen und Kieler Unaufmerksamkeiten. Beim 0:1 (16.) stand Kenan Karaman im Fünfmeterraum völlig frei. Beim 0:2 (29.) kam Hasan Kurucay aus kurzer Distanz zum Kopfball.

Torschütze Kurucay klärt kurz vor der Linie

Holstein steigerte sich in der zweiten Halbzeit und kam durch einen Foulelfmeter von Davic Zec (55.) noch einmal heran. Jonas Therkelsen war zuvor von Ron Schallenberg gefoult worden.

Danach waren die Schalker einem dritten Tor aber wieder näher als die Kieler dem Ausgleich. Karaman (64.) und Edin Dzeko (70.) verpassten es jeweils, alles klarzumachen.

Das hielt Holstein im Spiel. Bei der größten Chance zum 2:2 wurde ein Abschluss von Ivan Nekic noch kurz vor der Torlinie von Kurucay geklärt (74.).