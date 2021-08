Stimmzettel zur Bundestagswahl in Harburg fehlerhaft

Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2021 mit Stimmzettel und Stimmzettelumschlag liegen auf einem Tisch. Foto: Sven Hoppe/dpa/Illustration

Winsen/Luhe (dpa/lni) – Weil ein Kandidatenname größer gedruckt war als die anderen, verschickt der Landkreis Harburg die Stimmzettel zur Bundestagswahl am 26. September neu. Die bereits an die Bürgerinnen und Bürger für die Briefwahl ausgegebenen Stimmzettel seien aber gültig, hieß es in einer Mitteilung. Das habe die Abstimmung mit der Landeswahlleitung Niedersachsen ergeben. Der Fehler geschah beim Setzen in der Druckerei. Rund 200 000 Stimmzettel werden neu gedruckt. Die Kosten beliefen sich auf 15 000 Euro, bestätigte ein Sprecher am Dienstag einen NDR-Bericht.

Ähnlich hatte die Landeswahlleitung in Wilhelmshaven, Friesland und Wittmund entschieden. Dort fehlte bei rund 190 000 gedruckten Bundestagswahl-Stimmzetteln hinter einem Kandidaten das kreisrunde Feld zum Ankreuzen. Auch dort sind die bereits ausgefüllten Stimmzettel gültig.

Der Stadt Göttingen sind beim Verschicken der Wahlbenachrichtigungen zur Kommunalwahl am 12. September Fehler unterlaufen. Bei einigen Wahlberechtigten wurden fehlerhafte Adressen aufgedruckt, einige Bürger erhielten die Unterlagen doppelt. Eine ordnungsgemäße Wahldurchführung sei dadurch nicht gefährdet, hieß es bei der Stadt. Eine unrechtmäßige Beantragung von Briefwahlunterlagen sei mit fehlerhaften Wahlbenachrichtigungen nicht möglich.

