Stifter Hermann-Hinrich Reemtsma gestorben

Der Hamburger Mäzen Hermann-Hinrich Reemtsma. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Stifter und Landwirt Hermann-Hinrich Reemtsma ist im Alter von 85 Jahren in Hamburg gestorben. Das teilte der Senat am Freitag mit. Hermann-Hinrich Reemtsma hatte 1988 die nach seinem Vater, dem Zigarettenfabrikanten Hermann Reemtsma, benannte Stiftung gegründet und unterstützte kulturelle und soziale Vorhaben in Hamburg, Nord- und Ostdeutschland, darunter die Restaurierung der Stellwagen-Orgel in Stralsund und der Aufbau des Dreikönigshospizes in Neubrandenburg.

Nach dem Abitur und einer kaufmännischen Ausbildung hatte Hermann-Hinrich Reemtsma zunächst einige Jahre in der Geschäftsführung des Zigarettenunternehmens der Familie gearbeitet und blieb bis in die 1990er Jahre Gesellschafter und Mitglied des Aufsichtsrats. Seit Mitte der 60er Jahre war er den Angaben zufolge als Landwirt in der Lüneburger Heide und in Ostengland tätig.

«Hermann-Hinrich Reemtsma hat sich mit großem persönlichen Engagement für Kunst, Kultur und das Gemeinwesen in Hamburg eingesetzt», erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Seine Stiftung habe die Erforschung des Jüdischen Friedhofs in Altona begleitet, den Bau der Elbphilharmonie unterstützt und sei Träger des Ernst-Barlach-Hauses. Tschentscher sprach der Familie im Namen des Senats sein Beileid aus. Hermann-Hinrich Reemtsma, ein Cousin des Germanisten und Sozialforschers Jan Philipp Reemtsma, starb den Angaben zufolge bereits am vergangenen Dienstag.

Hermann Reemtsma Stiftung