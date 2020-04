Stickoxidbelastung seit Jahresbeginn niedriger als 2019

Autos fahren an einer Luftmessstation vorbei. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Stickoxidbelastung am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring in Kiel ist nach Angaben der Stadt in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich unter das Vorjahresniveau gesunken. Demnach wurden im Mittel 37,5 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen, nach 48 Mikrogramm im Vorjahresquartal. «Das ist ein erfreuliches Ergebnis», sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. «Ein Quartal ist zwar noch nicht besonders aussagekräftig, aber die Tatsache, dass wir nach drei Monaten elf Mikrogramm unter dem Vorjahreswert liegen, stimmt optimistisch.»

Zulässig sind 40 Mikrogramm. Im März war allerdings mit 46,6 Mikrogramm wieder ein höherer Wert gemessen worden. Die Stadt hatte eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Fahrverbote zu vermeiden. Dazu gehört eine Verringerung von Tempo 70 auf Tempo 50.