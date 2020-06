Stickoxidbelastung in Kiel unter dem Grenzwert

Kiel (dpa/lno) – Die Stickoxidbelastung am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring in Kiel ist nach Angaben der Stadt im vergangenen halben Jahr im Durchschnitt unter dem Grenzwert geblieben. Demnach ergab sich für die letzten sechs Monate ein Mittelwert von 37,8 Mikrogramm je Kubikmeter Luft, bei einem Grenzwert von 40 Mikrogramm. Im Mai seien im Mittel 35,3 Mikrogramm gemessen worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Im gleichen Vorjahresmonat seien es 49,8 Kubikmeter gewesen.

Im März dieses Jahres waren allerdings 46,6 Mikrogramm ermittelt worden. Die Stadt hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge zu vermeiden. Dazu gehört eine Verringerung von Tempo 70 auf Tempo 50.

Zum Luftreinhalteplan für die Stadt gibt es am 24. Juni eine mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Schleswig. Die Deutsche Umwelthilfe hat gegen das Landesumweltministerium geklagt. Im Januar hatten sich das Umweltministerium und die Stadt auf einen Luftreinhalteplan geeinigt, der zunächst keine Fahrverbote vorsieht.

Angaben der Stadt zur Luftreinhaltung