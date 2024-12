Steuerverwaltung stellt Fax-Kommunikation ein

Hannover (dpa/lni) –

Die niedersächsische Steuerverwaltung stellt die Kommunikation per Fax zum 30. Juni 2025 ein. Die Technik sei veraltet, überaus fehleranfällig und genüge nicht den aktuellen Sicherheitsanforderungen, teilte die Behörde mit.

Die Kommunikation via Fax habe in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung verloren. Mit dem Online-Portal Elster bietet die Steuerverwaltung seit vielen Jahren die Möglichkeit, Steuererklärungen, Anträge und Nachrichten elektronisch an die Finanzämter zu übermitteln.