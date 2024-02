Steuerhinterziehung in Millionenhöhe: Urteil erwartet

Oldenburg (dpa/lni) –

Im Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor dem Landgericht Oldenburg wird am Mittwoch (09.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Unternehmer Steuerhinterziehung in 33 Fällen vor.

Der 52-Jährige soll sich um die Bürokratie im Betrieb seines Bruders gekümmert und zwischen Oktober 2015 und Juli 2020 mehrfach Scheinrechnungen eines Bekannten und eines Steuerberaters eingereicht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft zog er Vorsteuer in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro ab. Auf diese Weise soll er die eigentliche Steuer um rund 1,8 Millionen Euro verkürzt haben.

Zum Auftakt des Prozesses Ende Januar hatte der Mann die Steuerhinterziehung in Millionenhöhe gestanden. Dem Gerichtssprecher zufolge hat der Mann den Schaden vollständig zurückgezahlt. Bei einer Hausdurchsuchung hatten die Ermittler 1,6 Millionen Euro in bar gefunden.