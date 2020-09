Steuereinnahmen sinken: Minister legt Prognose vor

Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen, sitzt bei einer Pressekonferenz. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Krise reißt in diesem Jahr ein Riesenloch in die Staatskassen. In Niedersachsen will Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am heutigen Nachmittag vorstellen, wie groß genau die Lücken in den kommenden Jahren voraussichtlich werden. 2021 müssen Bund, Länder und Kommunen mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Mai erwartet, wie die Steuerschätzer am Donnerstag in Berlin erläuterten. Die Erwartung ist, dass erst 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird.

Schon in diesem Jahr hat das Land Niedersachsen wegen der Corona-Krise mit einem Einbruch der Einnahmen zu kämpfen. Von Januar bis Ende August dieses Jahres nahm das Land 18,5 Milliarden Euro Steuern ein – das waren rund 5,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Finanzministerium in Hannover mitteilte.

Die Kommunen befürchten drastisch sinkende Investitionen. Auch der öffentliche Nahverkehr, Kitas, Schülertransport und Schwimmbäder könnten betroffen sein, warnte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund am Donnerstag.

