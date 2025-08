Sternsinger sammeln 200.000 Euro in Schleswig-Holstein

Sternsinger haben in Schleswig-Holstein Anfang des Jahres knapp 200.000 Euro an Spenden gesammelt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Sternsinger haben in Schleswig-Holstein in diesem Jahr 198.135,13 Euro für Kinder in Not gesammelt. Das war deutlich mehr als im Vorjahr. 2024 waren 124.346,49 Euro zusammengekommen, wie das Erzbistum Hamburg mitteilte.

Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar waren Jungen und Mädchen als Heilige Drei Könige gekleidet durch die katholischen Gemeinden des Landes gezogen. Sie brachten dabei den Segenswunsch «20*C+M+B+25» (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) in die Häuser und sammelten Spenden für Kinderprojekte.

Bundesweit haben Sternsingerinnen und Sternsinger den Angaben zufolge in diesem Jahr 48,1 Millionen Euro gesammelt. Seit dem Start der Aktion 1959 kamen mittlerweile insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden.