Sternschnuppen auf dem Hamburger Energieberg beobachten

Hamburg (dpa/lno) –

Zahlreiche Menschen hoffen in den kommenden Tagen auf wolkenfreie Sicht in den Abend- und Nachthimmel. Denn noch bis Mitte des Monats können dort Dutzende Sternschnuppen beobachtet werden. Auch in Hamburg gibt es Orte, an denen diese sogenannten Perseiden besonders gut zu erleben sind – wenn das Wetter mitspielt.

Einer davon ist der Energieberg der SRH im Stadtteil Georgswerder. Die SRH macht deshalb für Samstagnacht eine Ausnahme und verlängert die Öffnungszeiten, wie das Unternehmen mitteilte. So können Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer bis Mitternacht von der rund 40 Meter über der Normalnull liegenden Erhöhung aus in den Himmel schauen. Letzter Einlass ist um 23.30 Uhr.

Wer vorher schon sein Wissen erweitern möchte: Ab 20.30 Uhr gibt es eine Führung zum Thema «Energieberg im Wandel». Die Aussicht auf die Hamburger Innenstadt ist auch ohne Sternschnuppen einen Ausflug wert. Tagsüber hat der Energieberg von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag. Der Energieberg ist eine begrünte ehemalige Deponie mit einem 900 Meter langen «Horizontweg».