Stephan Weil ist jetzt Podcaster

Hannover (dpa) –

Gut ein Jahr nach seinem Rückzug als Niedersachsens Ministerpräsident ist Stephan Weil unter die Podcaster gegangen. Der 67-Jährige hat zusammen mit seinem SPD-Landtagskollegen Christoph Willeke den Podcast «…und jetzt?» ins Leben gerufen.

«Ein Podcast bietet die Chance, mit relativ einfachen Mitteln erstaunlich viele Menschen für politische Themen zu erreichen», sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. «Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung, die mir großen Spaß macht. Natürlich bin ich kein politisches Neutrum, aber es geht nicht in erster Linie um mich. Christoph Willeke und ich wollen mit interessanten Gästen ein Diskussionsforum anbieten, das durch gute Gespräche überzeugt und für Politik und Demokratie wirbt.»

Erster Gast: Boris Pistorius

In der ersten Folge von Mitte März sprachen Willeke und Weil mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über den Zustand der Bundeswehr, den Begriff der Kriegstüchtigkeit, die Wehrpflicht und den Schutz vor Cyberangriffen. Die «Braunschweiger Zeitung» kritisierte anschließend: «Es fehlt an Würze, an temperamentvoller Argumentation mit- und gegeneinander.» Pistorius war unter Weil lange als niedersächsischer Innenminister tätig.

Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen, zuletzt mit dem Soziologen Steffen Mau von der Humboldt-Universität zu Berlin zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Weil war von 2013 bis 2025 Ministerpräsident in Niedersachsen. Vor einem Jahr, am 1. April 2025, zog er sich aus der ersten Reihe zurück und übergab das Amt an Olaf Lies. Sein Landtagsmandat hat Weil weiterhin inne.