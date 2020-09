Stephan Weil hofft auf niedersächsische Kulturhauptstadt

Hannover (dpa/lni) – Als einziges Bundesland hat Niedersachsen bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 noch zwei Städte im Rennen. «Das bringt mich in eine Zwickmühle», sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover. «Mit der einen Hand drücke ich Hannover und mit der anderen Hildesheim die Daumen.» Er hoffe darauf, dass eine niedersächsische Stadt den Zuschlag bekomme, sagte der Regierungschef am Donnerstag im Sprengel Museum. Dort überreichte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) dem Ministerpräsidenten das Bewerbungsbuch Hannovers, das bereits mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet wurde. Auch das zweite so genannte Bid Book, das am 21. September abgegeben werden muss, wird künstlerisch gestaltet.

Coronabedingt wird die Jury mit Mitgliedern aus ganz Europa nicht zur Begutachtung der Bewerber nach Hannover und Hildesheim reisen. Alternativ sind digitale Präsentationen geplant. Am 28. Oktober soll verkündet werden, wer den begehrten Titel bekommt. Auch Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg sind noch im Rennen. Schafft es ein niedersächsischer Bewerber, will das Land bis zu 25 Millionen Euro geben. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien. Letzter deutscher Titelträger war Essen mit dem Ruhrgebiet im Jahr 2010.

«Für uns ist es ein emotionales Thema», sagte Onay. «Wir sind eine europäische Stadt im Herzen Europas.» In der Stadtgesellschaft sei die Neugierde groß. Im zweiten Bid Book sei das Ende des Zweiten Weltkrieges, das sich in 2025 zum 80. Mal jähre, ein Thema. Dann werden dem OB zufolge auch die Erinnerungsstätten des Landes eine Rolle spielen.

Kulturstiftung der Länder zur Bewerbung Kulturhauptstadt Europas 2025