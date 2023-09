Stephan Weil empfängt Wolfsburger Fußballerinnen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am Freitag die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in Hannover empfangen. Der SPD-Politiker würdigte damit «die beeindruckenden Leistungen der Mannschaft in den letzten Jahren» sowie ihre «große Bedeutung für den Frauenfußball».

Die Wolfsburgerinnen gewannen in der vergangenen Saison den DFB-Pokal und erreichten das Finale der Champions League. Zehn VfL-Spielerinnen gehörten im Sommer zum deutschen Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

Im Garten des Gästehauses der niedersächsischen Landesregierung lieferte sich Weil zusammen mit Nationaltorhüterin Merle Frohms noch ein Tischfußball-Match gegen Felicitas Rauch und Svenja Huth. Nach dem Termin reisten die Wolfsburgerinnen direkt weiter in ein Trainingslager im westfälischen Harsewinkel.