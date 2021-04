Stephan Weil auf DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Hildesheim

Stephan Weil (SPD) spricht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Nach einem komplett digitalen 1. Mai 2020 plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in diesem Jahr ein Mix aus Online- und Vor-Ort-Kundgebungen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird in Hildesheim sprechen. Unter dem Motto «Solidarität ist Zukunft» werden voraussichtlich in Hannover, Hildesheim, Göttingen und Braunschweig Präsenzveranstaltungen stattfinden. Insgesamt sind im Land 35 Aktivitäten geplant, wie der DGB am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgab.

«Wir fiebern dem 1. Mai entgegen und konnten 50 Prozent der Veranstaltungen rüberretten», sagte Torsten Hannig, Geschäftsführer der DGB-Region Niedersachsen-Mitte. Es werde lediglich politische Kundgebungen geben, Demonstrationen sowie ein Rahmenprogramm fallen wegen der Corona-Situation aus.

Die Veranstaltung in Hannover soll am Samstag um 11.00 Uhr beginnen und bereits um 12.30 Uhr beendet sein. Ein Zusammentreffen mit sogenannten Querdenkern soll dabei vermieden werden. «In der Tat sind wir im regelmäßigen Austausch mit den Versammlungsbehörden. Es ist uns zugesichert worden, dass es keinerlei Konfrontation gibt», betonte Hannig. Und der DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh ergänzte: «Der 1. Mai ist unser Fest. Die kleine Gruppe von Querdenkern soll ignoriert werden.»

Politisch soll es unter anderem darum gehen, dass Arbeitgeber in der Pandemie die Verantwortung für den Gesundheitsschutz wahrnehmen und ausreichend Tests für die Arbeitnehmer anbieten. «Viele Betriebe bilden nicht mehr aus, wir appellieren an die Arbeitgeber, in ihre Zukunft zu investieren», sagte Payandeh. Auch die prekäre Lage der Minijobber und ein gerechteres Steuersystem würden thematisiert.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-369511/2

DGB Niedersachsen auf Facebook

DGB Bezirk Homepage