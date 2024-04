Stender als Nachfolger von Losse-Müller für SPD im Landtag

Kiel (dpa/lno) –

Für den ausgeschiedenen früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Losse-Müller ist Kianusch Stender als Abgeordneter in den Schleswig-Holsteinischen Landtag nachgerückt. Der 1993 geborene Flensburger habe sein Mandat am Dienstag angenommen, wie die Fraktionschefin Serpil Midyatli mitteilte. «Ich bin sicher, dass er als jüngster Abgeordneter der SPD-Fraktion unsere Arbeit bereichern wird.» Stender solle die Fraktion in den Bereichen Wirtschaft, Digitales und Sport vertreten und Mitglied im Wirtschaftsausschuss werden. Stender hat Studienabschlüsse in International Management und Business, Language & Culture. Berufliche Stationen führten ihn den Angaben zufolge zur Landeshauptstadt Kiel und als Referent zur SPD-Landtagsfraktion.

Die SPD-Fraktion danke Losse-Müller für seinen Einsatz als Abgeordneter und Oppositionsführer, betonte Midyatli. Losse-Müller hatte angekündigt, künftig bei der bundesweiten Stiftung Klimaneutralität als neuer dritter Geschäftsführer den Sozial-Klimarat und Projekte im Bereich Industriepolitik, Gesundheit und Sicherheitspolitik zu verantworten.