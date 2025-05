Stellwerkstörung in Hannover: Verspätungen im Zugverkehr

Hannover (dpa/lni) –

Nach einer Stellwerkstörung in Hannover müssen Bahnreisende mit Verspätungen rechnen. Am Feiertag war der Zugverkehr am Hauptbahnhof Hannover komplett eingestellt worden, betroffen waren neben allen Zügen auch die S-Bahnen. «Rund um Hannover sind gegen 7.00 Uhr die Stellwerke ausgefallen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Züge wurden umgeleitet. Die Ursache der Störung war zunächst unklar. Fachleute waren im Einsatz, um die Störung zu beheben.

Gegen 9.15 Uhr konnten die Züge den Hauptbahnhof dann wieder anfahren, wie die Sprecherin sagte. Dennoch werde es dauern, bis der Zugverkehr sich normalisiere – es könne auch Zugausfälle geben. Auch bei den gesamten S-Bahnlinien sei nach der Störung noch mit erheblichen Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der S-Bahn Hannover.

Die Deutsche Bahn hatte wegen der Störung zwischenzeitlich Ersatzhalte angeboten, unter anderem die Haltestelle Messe in Laatzen sowie den Bahnhof in Celle.