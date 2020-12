Itzehoe (dpa/lno) – Wegen einer Stellwerksstörung in Itzehoe ist am Donnerstagmorgen der Zugverkehr zwischen Elmshorn und Husum unterbrochen worden. Auf der Strecke sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Es werde mit Hochdruck an der Behebung der technischen Störung gearbeitet. Betroffen sind Zugverbindungen auf der Linie R6 zwischen Hamburg-Altona und Westerland (Sylt) sowie die Regionalbahn-Linie RB 62 zwischen Heide und Itzehoe. Zuerst hatte «abendblatt.de» über die Störung berichtet.

